В подмосковную больницу госпитализирован заболевший оспой обезьян

Оспа обезьян подтвердилась у пациента, госпитализированного в одну из подмосковных больниц. "Диагноз "оспа обезьян" подтвердился у пациента, который был госпитализирован в Домодедовскую больницу. Состояние пациента удовлетворительное, он получает симптоматическое лечение", - сообщается в Telegram-канале медучреждения.

Ранее в больницу попал пациент с предварительным диагнозом "оспа обезьян". Роспотребнадзор по Московской области начал в связи с этим эпидемиологическое расследование.

Оспа обезьян - редкое инфекционное заболевание, наиболее распространённое в отдаленных районах Центральной и Западной Африки.

Болезнь считается опасной только для людей с ослабленным иммунитетом. Её симптомы – лихорадка, увеличение лимфатических узлов, сыпь на теле. При лёгком течении оспа обезьян проходит сама по себе через две-три недели.