Минобороны представило новых героев спецоперации

Новые примеры героизма наших бойцов в ходе спецоперации. Стрелок, ефрейтор Юрий Ендальцев вместе с сослуживцами оборонял ранее захваченный вражеский опорный пункт и смог во время ротации группы под атаками ударных FPV-дронов спасти раненого товарища. Юрий открыл огонь по беспилотникам, добрался до пострадавшего, оказал ему первую помощь, а затем эвакуировал бойца в медучреждение. Его жизнь была спасена.

Сапер, рядовой Никита Макаров обнаружил вражескую штурмовую группу и, определив маршрут движения, установил минное заграждение, на котором подорвались боевики. Оставшихся в живых неонацистов Никита забросал гранатами. Благодаря грамотным действиям нашего бойца противник был полностью уничтожен.