Сотни мощных взрывов прогремели в тыловых районах Украины этой ночью. Поражены военные объекты неонацистов и электроподстанции, которые питали предприятия ВПК. Детонации - в Днепропетровской, Киевской, Харьковской и Черкасской областях. Повреждён крупный железнодорожный узел у Павлограда. Сгорели десятки единиц вражеской техники. Как подчёркивают в Минобороны, военные цели на Украине ликвидируют в ответ на террористические атаки Киева на российскую энергоинфраструктуру и гражданские объекты. На линии соприкосновения тем временем наши бойцы прорвали оборону противника ещё на одном участке в Сумской области. Также заняли новые тактические позиции юго -западнее Волчанска. Реактивная артиллерия бьёт по врагу в Константиновке и Славянске.

Это кадры боевой работы подразделений группировки "Север" в населенном пункте Зеленое Харьковской области. Его освободили накануне. Все началось с мощной артподготовки, затем в наступление пошли штурмовики - воспользовались погодными условиями. Плотный туман надежно укрыл действия наших бойцов. Они стали невидимы для вражеских беспилотников. Группировка "Север" продолжает расширять буферную зону безопасности вдоль российско-украинской границы.

В конце минувшей недели подразделения группировки "Восток" освободили населенный пункт Терноватое в Запорожской области. Сегодня Минобороны опубликовало рассказ военнослужащих о штурме села. По их словам, противник хорошо окопался. Главной проблемой стали многочисленные ходы, которые связывали огневые точки, оборудованные в домах.

В результате освобождения Терноватого взят под контроль важный район обороны противника на западном берегу реки Гайчур глубиной до пяти километров и площадью более 20 квадратных километров. Зачищено 580 зданий. ВСУ потеряли большое количество живой силы и техники. Создается плацдарм для дальнейшего наступления. Все попытки противника контратаковать сразу же пресекаются. Вот войска беспилотных систем группировки "Восток" сорвали ротацию ВСУ. Операторы разведывательных дронов выявили движение бронемашин с личным составом к линии фронта. Наши ударные БПЛА их уничтожили.

А это артиллеристы группировки "Днепр" громят позиции врага на правом берегу Днепра в Херсонской области. Наши бойцы рассказывают - зима в этом году очень суровая. Уже две недели мороз под 15 градусов, много снега. Работать трудно и сложнее маскировать следы. Но боевая задача будет выполнена, несмотря ни на что.