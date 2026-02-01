Долина рассказала, где она живёт с кошками после потери квартиры

Лариса Долина снимает квартиру, ей не хватает денег на покупку жилья. Об этом певица рассказала журналистам после своего сольного концерта.

При этом народная артистка России не оставляет надежду выкупить жильё, в котором она сейчас обосновалась "Возможно, я когда-нибудь заработаю деньги и эту квартиру выкуплю. Пока что нам её дают на очень хороших условиях в аренду", - приводит слова Долиной РИА Новости.

Ещё артистка сообщила, что её кошки переехали вместе с ней, но пока ещё не привыкли к новым условиям. "Для них это новое место, я знаю, что они будут долго привыкать, но что поделать? Это мои кошки, это моя семья, это мои дети", - рассказала певица.

Народная артистка России Лариса Долина оказалась в центре скандала после сделки с квартирой. Певица продала своё жильё ниже рыночной стоимости Полине Лурье, находясь под воздействием мошенников.

Суд первой инстанции постановил вернуть квартиру артистке. Верховный суд поставил точку в громком деле: Долина всё-таки должна освободить квартиру и передать ключи от неё законной владелице – Лурье, что певица и сделала две недели назад.

