Над российскими регионами за пять часов уничтожили 23 украинских БПЛА

Средства ПВО России за пять часов сбили над регионами РФ, Азовским и Черным морями 23 украинских БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны России 1 февраля.

"1 февраля с 18:00 мск до 23:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 23 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: 12 — над территорией Краснодарского края, 5 — над акваторией Азовского моря, 3 БПЛА — над территорией Белгородской области и по 1 — над территориями Ставропольского края, Чеченской Республики и над акваторией Черного моря", — рассказали в министерстве.

Ранее в Белгородской области погиб мужчина при атаке дронов ВСУ. Удар пришелся на автомобиль, сообщили в оперштабе региона.