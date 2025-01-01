Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро призвал Евросоюз создать прямой канал связи с Россией. Об этом он заявил в интервью газете Libration 1 февраля.

"Европейцы, которые на данный момент являются основными сторонниками Украины в финансовом и военном вопросах, должны иметь возможность располагать каналом [связи с Россией] для отстаивания своих интересов без перекладывания ответственности на кого-либо", — заявил он.

В Кремле готовы к восстановлению отношений Москвы и Парижа, как отмечал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В декабре 2025 года президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европе "было бы полезно" возобновить контакты с президентом России Владимиром Путиным.