Европейским государствам необходима возможность говорить с Россией напрямую. Такое мнение высказал министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро.

Как заявил дипломат в интервью газете Libération, европейцам, которые "сегодня являются главными сторонниками Украины в финансовом и военном плане", необходим канал "для отстаивания своих интересов, не перекладывая ответственность на кого-либо другого".

Барро заверил, что Франция никогда в принципе не исключала возможности диалога с Россией, но он возможен лишь при условии, что "будет полезным и прозрачным по отношению к Украине и ее европейским партнерам".

При этом бывший государственный секретарь президента Франции Пьер Лелуш заявил, что Европа фактически приблизилась к войне с Россией из-за слепого следования за американскими властями при Джо Байдене в то время, когда "Россия даже не объявила о своем участии, во имя благих намерений и высоких принципов".

Ранее источники рассказали, что европейские лидеры созрели для восстановления диалога с Россией, однако боятся, что в нынешних реалиях российская сторона откажется от общения и "бумерангом вернет стратегическое поражение Европе".

При этом глава датского правительства Метте Фредриксен выразила сомнения в том, что Россия желает мира с Европой. Премьер-министр Дании заявила, что "российская угроза" никуда не делась, а потому призвала обеспечить "защиту Европы от России".