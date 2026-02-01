Трамп порассуждал о расширении США за счет новых штатов

Президент США Дональд Трамп предложил включить Канаду, Гренландию и Венесуэлу в состав страны.

Политик заявил, что у него нет планов захватывать Гренландию, он хотел бы ее купить.

"У меня никогда не было намерения сделать Гренландию 51-м штатом. Я хочу сделать Канаду 51-м штатом. Гренландия будет 52-м штатом. Венесуэла может стать 53-м", - передает его слова The Washington Post.

Штука прозвучала на субботнем банкете клуба "Альфальфа", где традиционно собирается высшая политическая и деловая элита США. Как пишут СМИ, присутствующие восприняли ее холодно.

Трамп объявил о своих планах на Гренландию в ходе предвыборной программы своего второго срока. Гренландия – это стратегически важный регион, который необходим США с точки зрения национальной безопасности, заявил политик. На острове есть залежи 38,5 миллиона тонн оксидов редкоземельных металлов - до трети всех разведанных мировых запасов. Это отвечает экономическим интересам Штатов. С военной точки зрения, Гренландия открывает кратчайший морской путь в Старый Свет и воздушное пространство со стороны северной части России.

В свою очередь власти Дании готовы обсудить вопросы безопасности США, но при наличии "красной линии" — суверенитета Дании над Гренландией.