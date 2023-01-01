Hyundai окончательно отказалась от завода в России

Южнокорейский автоконцерн Hyundai Motor отказался от обратного выкупа завода в Санкт-Петербурге.

В 2023 году Hyundai продал завод в Северной столице компании "Арт-финанс" (структура AGR Automotive Group) всего за 10 тысяч рублей. Корейцы могли выкупить актив обратно в течение двух лет – до конца января 2026 года. Однако не стали реализовывать это право.

Несмотря на отказ от возвращения актива, Hyundai Motor продолжит выполнять обязательства перед клиентами, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу автопроизводителя.

Бывший завод Hyundai после выкупа был переименован в "Автомобильный завод АГР". В феврале 2024 года там запустили производство автомобилей Solaris.