В России рекомендовали изменить структуру зарплаты педагогов

Власти предложили увеличить оклад педагогов до 70% от общей зарплаты.

Для тех, кто уже работает в этой сфере, следует актуализировать структуру заработной платы по новым правилам, говорится в документе, который оказался распоряжении РИА Новости.

По мнению правительства изменения повысят престижность профессии педагога и сократит разрыв в уровне оплаты труда между различными категориями работников образования.

Ранее в Госдуме предложили выплачивать врачам и педагогам 13-ю зарплату по итогам календарного года за счет средств бюджета. Практику предлагают закрепить на федеральном уровне.