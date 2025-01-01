Андрей Мерзликин после развода сам растит четверых детей

Летом 2025 года актер Андрей Мерзликин развелся с женой Анной после 20 лет брака. Причину развода экс-супруги не назвали. В Сети ходили слухи о неверности артиста, якобы он увлекся инструктором по скалолазанию, которую зовут Полина. Однако экс-избранница звезды "Бумера" эти домыслы опровергла, заявив, что муж был ей верен.

А на недавно прошедшей премии "Золотой орел" Андрей Мерзликин сообщил, что дети - 19-летний Федор, 17-летняя Серафима, 15-летняя Евдокия и девятилетний Макар - сейчас живут с ним, передает Super. Новые отношения актер пока не рассматривает — весь отдался родительству.

"Я получил один колоссальный, ужасный, тяжелый и трудно переносимый опыт. Я никогда в этом не сомневался, но сейчас кратно выше пришло осознание ценности семьи, взаимоотношений. В очередной раз я сказал: "Ты прав". Нужно беречь это, заниматься, делать все, чтобы сохранить семью", - высказался актер.

Ранее в близком окружении рассказали, что Андрей и Анна пытались сохранить отношения. Но поняли, что так как чувства остыли, бороться уже не за что. Приятельница Мерзликиных отмечает, что супруги решили отпустить друг друга не из эгоизма, а из любви — чтобы позволить каждому быть счастливым.

