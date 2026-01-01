На Солнце произошла вспышка максимального класса

На Солнце произошла вспышка уровня X8.1 — она стала третьей по силе в текущем солнечном цикле. Об этом рассказали в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

Как уточняют ученые в своем Telegram-канале, местом формирования этой вспышки стала активная область № 4366. Она в момент взрыва находилась под углом около 35 градусов от линии Солнце—Земля. Прямые удары по планете с таких позиций точно исключены. По поводу вероятности касательных ударов ясность появится лишь через несколько часов, пока прогнозов нет.

29 января специалисты предупреждали, что магнитные бури снова обрушатся на Землю — ожидается постепенное изменение тренда и возобновление роста числа вспышек. Однако в то время еще было неясно, до какого уровня может подняться эта активность.

Также отмечалось, что в 2026 году количество магнитных бурь превысит показатель предыдущего года. Рост числа таких возмущений магнитосферы Земли продлится примерно до 2028 года. Лишь после этого может наступить стремительная деградация всех видов солнечной активности.