Алла Довлатова похвасталась результатом интимной пластики: "Ощущения очень классные!"

Алла Довлатова считается одной из самых востребованных и успешных теле- и радиоведущих. Ее голос давно хорошо знаком как радиослушателям, так и обычным зрителям. Алла не только ведет разные передачи, но еще и снимается в кино.

При этом она не скрывает, что для продления молодости и красоты прибегает к разным манипуляциям. Причем касается это не только лица, но и других мест. Например, не так давно популярная ведущая сообщила, что сделала интимную пластику.

"Сделала по совету подруги. Филлеры вкалывают в нижние губы, чтобы они были как у 18-летней девочки. Там есть точка G, туда тоже вкалывают чуть-чуть", - рассказала в программе "Звезды сошлись" Довлатова.

Ведущий Тимур Еремеев не поверил своим ушам. "Туда?!" - переспросил он. Алла Довлатова ничуть не смутилась. "Да! И туда не надо смотреть. Это про ощущения. У меня есть подруга, она врач, она туда себе сделала свой собственный жир, у нее это на всю жизнь. А у меня на полгода. Это не больно. Но ощущения были очень классные! И у меня, и у мужа!" - поделилась впечатлениями довольная ведущая.

