США наращивают военную группировку на Ближнем Востоке

В дополнение к мощной эскадре во главе с авианосцем "Авраам Линкольн", который уже находится в Персидском заливе, Пентагон перебросил в регион истребители F-35, а также самолеты радиоэлектронной борьбы. Маневры проходят на фоне подготовки к американо-иранским переговорам. Вашингтон намерен договориться с Тегераном о сворачивании его ядерной программы. О том, что соглашение возможно, заявил Дональд Трамп. Хозяин Белого дома пытается сместить фокус американской общественности с проблем во внутренней политике.

