На границе Египта и Сектора Газа открылся КПП "Рафах"

На границе Египта и Сектора Газа вновь открылся КПП "Рафах". Он играет ключевую роль в доставке гуманитарных грузов и эвакуации раненых. Погранпереход не функционировал почти год.

Сегодня в арабскую республику начнут прибывать палестинцы, пострадавшие от израильских ударов. Всего Каир готовится принять 20 тысяч человек. Десятки машин скорой помощи уже ждут пациентов.

В больницах на дежурство вызвали дополнительный персонал. Рафах открыли в рамках второго этапа сделки о прекращении огня в анклаве. Пока КПП работает в тестовом режиме. Въезд и выезд возможен после тщательных проверок со стороны Израиля и Египта.