Собянин: Началась акция по сбору подарков для бойцов СВО к 23 Февраля

В Москве стартовала акция по сбору подарков для участников СВО, приуроченная ко Дню защитника Отечества. Подробности рассказал на своей странице в соцсети мэр Сергей Собянин.

Так, горожане и столичные организации могут передать средства личной гигиены, термобельё, кондитерские изделия и многое другое, а также отправить бойцам открытки с добрыми пожеланиями.

Посылки принимают в штабах по сбору гуманитарной помощи "Москва помогает", в павильонах "Фабрика подарков" и в волонтёрских окружных центрах "Доброе место". Всего работают более 50 пунктов в разных районах города. Кроме того, в этом году к акции впервые присоединились фирменные магазины "Сделано в Москве".