В Кремлевском дворце отметили Международный День русского романса

Чувственные стихи и проникновенные мелодии - в исполнении мастеров жанра. В Кремлёвском дворце отметили Международный День русского романса. Выступили именитые артисты из многих городов России, Белоруссии, Казахстана, Армении.

С ними на одной сцене играли и пели ансамбли из Болгарии, Польши, Исландии и Кипра. В этом году праздник посвятили 30-летию проекта "Романсиада" - московскому международному конкурсу молодых исполнителей. Его лауреаты и члены жюри также приняли участие в ярком вечере русского романса.