Шедевр Луки Джордано показали после реставрации в Петербурге

За феноменальную скорость в 17 веке его прозвали Лука Фа-Престо. Быстрый или "торопыга". Купол одной из церквей Неаполя итальянский живописец расписал всего за два дня. Техника Луки Джордано стала предвестником более свободного стиля рококо. Он не боялся критики, смелых экспериментов и сложных сюжетов.

Работы Луки Джордано сейчас выставлены в самых известных галереях мира. В Мадриде в музее Прадо представлена его картина с похожим сюжетом. Ее тоже недавно отреставрировали. Но и это полотно сейчас ничем не уступает. Напротив, оно уникальное. Картину не показывали широкой публике больше ста лет.

Новаторский подход к композиции и свету погружает зрителя в трагическую библейскую сцену, полную отчаяния и насилия. Солдаты царя Ирода безжалостно убивают первенцев. Художник мастерски передает ужас момента - матери молят о пощаде, прикрывая собой детей.

Судьба работы Джордано не менее трагична. Полотно для Эрмитажа приобрела Екатерина II. В 18 веке оно украшало Гатчинский дворец. После революции картину намотали на вал и убрали в хранилище. В середине прошлого столетия - попытка реставрации, но тогда повреждения просто заклеили папиросной бумагой. И вот - триумфальное возвращение в историю искусства. И удивительно красиво по цвету, это очень дорогая краска, лазурит. Можно отдельно ею полюбоваться. Она тоже раскрылась после реставрации.

Изучив повреждения в ультрафиолете и инфракрасных лучах, реставраторы сняли слои старого лака. Этот налет цвета жженого сахара столетиями скрывал детали картины. Пеной детского мыла убрали вековые загрязнения. Аккуратно отклеили все заплатки и укрепили красочный слой. Появились объем, глубина и новые детали трагического сюжета.

Например, тело младенца, которого пронзили пикой. Чтобы добраться до него, реставраторы даже переворачивали картину с ног на голову. Три года ювелирной работы и минимум синтетических материалов.

Реставраторы совершили невозможное - разгладили складки авторского холста и убрали дублирующий, на котором картина прожила почти три столетия. Его оставили на память. А с изнанки картины приклеили новый холст- льняной и бесшовный. Бесценный опыт в музее академии художеств повторят еще раз - на глазах у зрителей будут реставрировать другую работу Джордано. “Иисус среди книжников”. Полотну вернут насыщенный колорит, которым славился неаполитанский гении живописи.