Россия не заинтересована в глобальном конфликте, потому что "мы же не сумасшедшие". Такое заявление сделал в понедельник, 2 февраля, заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Политик подчеркнул, что "мы не были заинтересованы в том, чтобы началась специальная военная операция", поэтому многократно предупреждали Запад о необходимости договориться с учетом интересов России, в том числе "определить границы дальнейшего движения НАТО, отказаться от вовлечения Украины в НАТО".

Однако натовцам "хоть бы хны", поэтому и возникла нынешняя "большая мировая проблема", заявил Медведев. Он указал на то, что опасность глобальной войны очень велика — ситуация в мире может привести к тому, что в какой-то момент все пойдет по неконтролируемому сценарию, сообщает ТАСС.

Ранее спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что в "глубинном государстве" стремятся разжечь третью мировую войну, подпитывая антироссийскую паранойю по всей Великобритании и в Евросоюзе.

Тем временем стрелки "Часов Судного дня" экстремально приблизились к ядерной полуночи. Авторы проекта объяснили это тем, что за минувший 2025 год "человечество не добилось существенного прогресса в устранении экзистенциальных рисков".