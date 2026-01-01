Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев рассказал, что в молодости получил военно-учетную специальность артиллериста.

В интервью средствам массовой информации политик заверил, что "и сейчас могу стрельнуть, причем не с использованием электронных видов определения всех параметров стрельбы, а с использованием ПУО — прибора управления огнем".

Медведев рассказал, что ему доводилось стрелять "в направлении финской границы", однако не потому что с Финляндией враждовали, "а просто потому что там часть находилась", сообщает ТАСС.

Ранее "бахнуть" по недругам пригрозил белорусский лидер Александр Лукашенко. Рассказывая о постановке на боевое дежурство в Беларуси ракетных комплексов "Орешник", политик уточнил, что решение о применении этого оружия будет приниматься совместно с президентом России Владимиром Путиным.

Пентагон в своей стратегии на 2026 год назвал Россию постоянной, но контролируемой угрозой восточным членам НАТО. Американское Министерство войны подчеркивало, что Москва сохраняет значительную мощь в ведении затяжного конфликта с Киевом.