В Кузбассе задержаны владельцы сауны, в которой погибли подростки

Правоохранители задержали владельца частной сауны в Прокопьевске (Кемеровская область) и его брата, где при пожаре погибли пять несовершеннолетних.

По данным следствия, владельцы незаконно организовали сауну на улице Кубанской. Были нарушены правила пожарной безопасности: не было эвакуационных выходов и средств тушения пожара. Администратор, знав обо всех нарушениях, пустила подростков в сауну без сопровождения взрослых. Она оставила юношей и девушек одних и дважды добавила в топку печи дрова и уголь, не проконтролировав температуру. Это спровоцировало пожар.

В результате дети не смогли эвакуироваться из-за быстрого распространения огня и погибли от отравления угарным газом, сообщило кемеровское управление Следственного комитета

Возбуждено уголовное дело по статьям "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц" и "Халатность".

Администратор сауны отправлена под арест до 31 марта. Свою вину женщина не признала. Во время пожара, открыла дверь, кричала, чтобы посетители выходили. 16-летняя девочка услышала ее и выбежала на крик. Ей удалось спастись. Остальные подростки либо ее не услышали, либо пошли к другой двери, рассказала адвокат.

Погибшие – студенты физкультурного техникума в возрасте от 15 до 17 лет. Подростки собрались в частной сауне Прокопьевска 31 января, чтобы отметить сразу три дня рождения.