Россиян начали обследовать для выявления факторов старения

В России с 2026 года стали проводить обследования для выявления факторов риска развития неинфекционных заболеваний и других изменений в организме, которые могут привести к преждевременной активации механизмов старения. Об этом рассказал в понедельник, 2 февраля, министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Как уточнил глава Минздрава, Центры здоровья будут обследовать граждан для оценки функциональных и адаптативных резервов здоровья, а также для выявления изменений, способных раньше положенного срока активировать механизмы старения.

Мурашко напомнил в статье для KP.RU, что кабмин утвердил Программу государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи — она сформирована с учетом необходимости достижения показателей нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь".

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заверила, что у многих россиян уже сейчас имеется большой потенциал в продлении продолжительности жизни до 120 лет. Политик напомнила, что одной из важных задач российских властей является пролонгация ожидаемой продолжительности жизни сограждан, включая период здоровой жизни.

Экс-глава российского Минздрава, руководитель Федерального медико-биологического агентства России Вероника Скворцова не исключила, что молодыми в скором времени, возможно, будут считаться люди до 60 лет, "потому что меняются совершенно возрастные периоды".