Выяснилось, когда закончатся аномальные морозы в Москве

Аномальные морозы в столичном регионе сохранятся до пятницы, 6 февраля. Об этом предупредил метеоролог Евгений Тишковец.

Как отметил эксперт в своем Telegram-канале, в выходные 31 января и 1 февраля Москва и Санкт-Петербург обновили морозные минимумы этой зимы. Шансы на потепление в Средней полосе появятся только ближе к концу первой февральской недели.

Тишковец пообещал, что в предстоящие выходные стужа отступит, температурный фон вернется в климатическое русло.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупреждал, что аномально холодный февраль прогнозируется во многих регионах России. В некоторых областях температура воздуха опустится ниже минус 40 градусов. Даже в Калининградской области, где обычно тепло, будет на 12–17 градусов ниже нормы — это редчайший случай.

Морозная погода создает вероятность необычного оптического явления под названием "ложное солнце" — когда в небе появляются несколько светил вместо одного. Это случается, когда над регионом господствует очень холодный воздух, а в атмосфере царит высокая влажность.