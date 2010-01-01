Власти ЕС оставили лазейку для Ларисы Долиной

Народная артистка России Лариса Долина оказалась в центре скандала после сделки с квартирой. Певица продала свое жилье ниже рыночной стоимости Полине Лурье, находясь под воздействием мошенников.

Суд первой инстанции постановил вернуть квартиру артистке. Верховный суд поставил точку в громком деле: Долина все-таки должна освободить квартиру и передать ключи от нее законной владелице Лурье, что певица и сделала две недели назад.

Отметим, что на улице артистка, ее единственная дочь Ангелина и внучка Александра не остались. У певицы есть загородный дом и "двушка" в Москве. Однако имеется у артистки еще и недвижимость за рубежом. Как утверждает телеграм-канал "Жаба и Гадюка", элитные апартаменты площадью 123 квадратных метра в ЖК "Янтарная резиденция" в Юрмале Лариса Долина приобрела еще в 2010 году.

В 2024 году, когда певицу внесли в санкционный список ЕС, на ее квартиру наложили ограничения. Теперь артистка не имеет права продавать и дарить апартаменты и даже сдавать их в аренду, однако за ней оставили право передать недвижимость по наследству.

В настоящее время Лариса Долина снимает квартиру, так как, по словам певицы, ей не хватает денег на покупку нового жилья.

