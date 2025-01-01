ФСБ предотвратила теракт в Крыму

Жителя Крыма задержали за подготовку террористического акта — мужчина намеревался подорвать здание регионального управления Федеральной службы безопасности. Об этом рассказали в понедельник, 2 февраля, в Центре общественных связей ФСБ.

В спецслужбе рассказали, что с крымчанином связался представитель сил специальных операций Вооруженных сил Украины, который представился сотрудником ФСБ России и предложил поступить на службу. Для проверки жителю Крыма велели кое-что пронести в административное здание регионального УФСБ.

Подчеркивается, что мужчину ввели в заблуждение — он полагал, что должен по заданию ФСБ принести в указанное здание портативную аудиоколонку с функцией записи для выявления "предателей" в спецслужбе. Однако при досмотре на контрольно-пропускном пункте у жертвы обманы нашли самодельное взрывное устройство.

В рамках расследования выяснилось, что эту схему организовал всушник Иван Кринов, который в августе 2025 года уже пытался совершить теракт в России чужими руками — он велел жительнице Волгоградской области отдать сотрудникам ФСБ в Симферополе икону с закамуфлированным в ней взрывным устройством. Но и тогда преступление было сорвано.

Ивана Кринова объявят в международный розыск по статьям о террористической деятельности.

Ранее ФСБ сообщала, что удалось предотвратить диверсию в Кабардино-Балкарии. Местный житель прошел специальную подготовку в одном из лагерей сил специальных операций ВСУ и, по возвращении в Россию, намеревался устроить диверсию на участке газораспределительной системы. При задержании мужчина попытался сопротивляться и был ликвидирован.

Любой человек может стать жертвой интернет-вербовки. В МВД России рассказали, какие несложные правила помогут обезопасить себя.