Россиян предупредили о краже аккаунтов на "Госуслугах" под видом проверки счетчиков

Мошенники рассылают россиянам в поддельных домовых чатах сообщения, чтобы в итоге добраться до аккаунтов граждан на портале "Госуслуги".

Как предупредило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД, преступники действуют в фейковых чатах под предлогом плановой проверки индивидуальных приборов учета воды.

От пользователей требуют "подтвердить" данные, пройдя регистрацию якобы в официальном чат-боте "Госуслуг". После перехода по ссылке бот запрашивает у пользователя номер телефона, затем приходит сообщение с "ключом" якобы "для фиксации даты визита специалиста".

В действительности это мошеннические уловки, граждан призывают сохранять бдительность, сообщает РИА Новости.

Ранее в пресс-службе столичной прокуратуры рассказали, как телефонные мошенники обманули московскую пенсионерку почти на 30 миллионов рублей. Преступники послали пожилой женщине сообщение якобы из поликлиники с просьбой подтвердить прикрепление, а затем стали убеждать потерпевшую, что ее аккаунт на "Госуслугах" взломали.

Эксперты рассказали, что аферисты звонят россиянам и, представившись сотрудниками ЖКХ, предлагают убрать снег около дома. При этом преступники пытаются убедить человека назвать контрольный код для подтверждения заявки, который на самом деле является кодом из смс от портала "Госуслуги".