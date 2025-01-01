В Ленобласти ликвидировали крупный узел связи мошенников с Украины

Киберполиция ликвидировала в Мурино (Ленинградская область) узел связи украинских мошенников.

Ежедневно через них поступал не менее пяти тысяч звонков россиянам, сообщили в пресс-службе регионального главка МВД.

Задержаны неработающая 20-летняя девушка, приехавшая из Псковской области, и ее 28-летний знакомый, перебравшийся из Республики Калмыкия. С августа 2025 года они сотрудничали с мошенническими call-центрами на Украине. Молодые люди, по версии следствия, обеспечивали бесперебойную работу сим-боксов для пропуска трафика.

В ходе обысков оперативники изъяли 19 телефонов и более 3,5 тысячи сим-карт. Возбуждены уголовные дела о мошенничестве и незаконном использовании средств связи.