У Алики Смеховой раздуло лицо от уколов красоты

Алика Смехова рассказала о негативном опыте с уколами красоты. Известной актрисе сделали инъекции в Америке, а когда она вернулась в Россию, то заметила неприятные перемены.

Для начала актриса отметила, что уколы переносит "чудовищно". Тем не менее, поначалу все было в порядке. "Вроде, все было хорошо, я прилетела в Москву. И я запомнила этот момент на всю жизнь — я пошла на мероприятие, меня фотографируют фотографы, а у меня как в фильме ужасов! Лицо начинает в разные стороны… Одну щеку вздуло, другая вроде нормально", - рассказала Смехова.

Она сделала вывод, что каждый человек индивидуально переносит манипуляции. "Любую инъекцию, любую процедуру нужно подбирать лично для себя. Очень хорошо, когда есть люди, которые тебя отговаривают", - высказала мнение актриса.

С ней солидарна и ведущая, актриса Алла Довлатова. Она рассказала в программе "Звезды сошлись", как сделала филлеры. По словам артистки, у нее на лице появилась отечность. "Я стала непохожей на себя. Мне не понравилось", - призналась Довлатова.

Больше новостей о звездах читайте на сайте ТВ Центр: Шоу-бизнес >>