Астрономическое явление, которое может иметь глобальные последствия. На Солнце зафиксирована вспышка высочайшего класса мощности - X 8.11 Кадры процесса опубликовали российские ученые.

На записи отчетливо видно черное облако. Как предполагают специалисты, это остатки от разорванного протуберанца - гигантского выброса плазмы. По оценкам экспертов, область светила в момент взрыва находилась под углом 35 градусов к линии Солнце - Земля.

Это значит, что прямое воздействие звездной активности на нашу планету исключено. Однако корональный выброс может задеть Землю по касательной. И в таком случае возможны сильные геомагнитные бури, которые чреваты техническими сбоями и могут сказаться на самочувствии метеозависимых людей.