Франция причастна к попытке переворота в Буркина-Фасо, которая была предпринята 3 января. Об этом рассказали в понедельник, 2 февраля, в российской Службе внешней разведки.

Как подчеркивает СВР, французский лидер Эммануэль Макрон санкционировал своим спецслужбам запуск плана по ликвидации "неугодных лидеров" стран Африки, поскольку лихорадочно ищет возможности для "политического реванша" на континенте..

В частности, предупредили в российской службе, Франция прорабатывает варианты свержения нового президента на Мадагаскаре. Также французские власти перешли к прямой поддержке террористов "различных мастей", которые становятся их основными союзниками в Африке.

Париж не оставит попыток дестабилизировать страны Cахаро-Cахельского региона, цитирует заявление Службы внешней разведки ТАСС.

Ранее на Западе признавали, что Россия находится в выигрышном положении для усиления своих позиций в Нигере и других странах Сахеля в свете обострения отношений новых властей государств региона с Францией. При этом Москва работает над укреплением не только оборонных связей, но и продвигает экономические проекты в Африке.

Заместитель главного редактора "Африканской инициативы" Анна Замараева указывала, что Франция и другие европейские страны накачивают оружием радикалов и террористов, чтобы дестабилизировать ситуацию в Африке. При этом Россия всегда поддерживала братские узы между нашими странами и развивать равноправные отношения.