Названы фразы, которые заставят мошенника бросить трубку

Нельзя играть по сценарию, который пытаются навязать телефонные мошенники. Об этом рассказал в понедельник, 2 февраля, член комитета Госдумы по информационной политике, федеральный координатор проекта "Цифровая Россия" Антон Немкин.

Эксперт назвал ключевым принципом взаимодействия со злоумышленниками отказ следовать паттерну, который они навязывают в расчете на эмоциональную реакцию: страх, растерянность, желание срочно "спасти деньги".

Спокойный ровный тон и короткие нейтральные ответы без уточнений ("Я не решаю такие вопросы по телефону", "Мне нужно официальное уведомление") выбивают преступников из привычной логики и делают разговор непродуктивным, рассказал Немкин.

Эффективным приемом специалист назвал перенос ответственности на внешние процедуры или третьих лиц. Фразы "Все операции проходят через банк", "Номер будет проверен службой безопасности", "Разговор записывается" резко повышают для мошенника риски, поэтому он предпочтет как можно быстрее прекратить беседу и переключиться на более "удобный" объект.

При этом Немкин предостерег от искушения вступать в спор, попытаться разоблачить собеседника, поймать мошенника на противоречиях или продемонстрировать осведомленность — это только затянет диалог и предоставит звонящему дополнительное время для манипуляций.

Оптимальным же вариантом является минимальный по времени контакт или его полное отсутствие — лучше вообще не разговаривать с мошенниками, сообщает РИА Новости.

Ранее в Банке России перечислили наиболее распространенные фразы, которыми активно пользуются злоумышленники. Регулятор также напомнил, что нужно никому не сообщать свои личные и финансовые данные, не вводить их на сомнительных сайтах, не переходить по ссылкам из подозрительных электронных писем или SMS-сообщений.

Если человек все же поддался на уловки преступников и перевел им деньги, Центробанк предложил алгоритм дальнейших действий. Директор департамента информационной безопасности Банка России Вадим Уваров подчеркнул, что необходимо обратиться в банк и полицию. При этом с октября 2025 года можно сделать запрос на возврат денег через мобильное приложение.