Психолог Степанова разобрала Бородину и Сердюкова: "Опять она какого-то козленка пригрела"

Ксения Бородина в третий раз вышла замуж в летом 2025 года. Бывшая ведущая "Дома-2" уверяет, что Николай Сердюков — мужчина ее мечты: заботливый, внимательный, любящий.

Однако в Сети к избраннику Ксении почему-то многие относятся к недоверием. По их мнению, Сердюков совершенно не дотягивает до ее уровня, а некоторые и вовсе считают его альфонсом.

Пару решила разобрать известный психолог Вероника Степанова. Вначале она проанализировала Николая Сердюкова. "Он, конечно же, приспособленец и весь погряз в психологических бесконечных защитах, потому что этот мир блогерский, мир телевидения, он достаточно агрессивный", - рассуждает Вероника.

Однако она отметила и его положительные качества. "Безусловно, он может быть очень хорошим таким другом, с ним действительно, я думаю, можно очень много разговаривать. Он такой мальчик неглупый, интересный. Он может быть очень живым, любимым, отзывчивым, теплым, добрым, внимательным", - высказала мнение Степанова.

В отношениях с более успешной и финансово состоятельной Бородиной, считает психолог, Сердюков понимает, что ему следует себя вести соответствующе. "Она известная, и он без нее, по большому счету, никто. Прекрасно понимает, что надо ее как-то задобрить, надо ее терпеть, надо ее выносить, потому что Ксения — она тоже дама непростая", - подчеркнула психолог.

Более того, по мнению Степановой, Бородина и Сердюков на самом деле очень похожи. В отношениях, да и вообще в семье, уверена Вероника, именно Ксения глава и лидер. "Ей приходится быть и мужиком, и бабой, и конем, и черт-те чем, и все это тащить на себе. Опять она какого-то козленка пригрела, да?" - сделала вывод Вероника.

По мнению Степановой, Бородину многие не любят, потому что она "грубая, жесткая, категоричная, очень такая понтушница". А когда Ксения и Николай снимаются вместе в различных шоу, то она ему не дает и слова вставить и постоянно затыкает рот, обратила внимание Вероника. "Вот что-то такое, что я вижу — она его пожирает уже", - сделала вывод Степанова.

Также она уверена, что вскоре Бородина и Сердюков разведутся. "Я даже не хочу сказать, потому что он такой гадкий, она такая женщина хорошая. Нет, они друг друга стоят. Даже не поэтому, а потому что в целом идет такая тенденция. Сложно оставаться вместе в условиях соблазнов, в условиях такой какой-то среды, да, очень нестабильной, и когда люди постоянно крутятся вокруг", - объяснила психолог.

