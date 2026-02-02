Учебный самолет с курсантами на борту разбился в Орске

В Оренбургской области потерпел крушение учебный четырёхместный самолет Diamond.

Инцидент произошел от поселка Джанаталап. Самолет вылетел в 7:33 по местному времени. Во время полета сработал аварийный маяк. На борту находились три человека: пилот и два курсанта. Все они погибли, пишет РИА Новости.

"В настоящее время ведется работа по идентификации погибших", - уточнили власти.

Спасатели работают на месте крушения. Возгорания не было. СК и транспортная прокуратура начали проверки.

Власти Оренбургской области сообщили, что готовы поддержать семьи погибших.

По данным источника "Известий", бортом оказался учебный самолёт петербургского университета гражданской авиации.