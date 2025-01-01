Российские войска освободили населенный пункт Придорожное в Запорожской области. Об этом в понедельник, 2 февраля, рассказали в Министерстве обороны России.

Как сообщает оборонное ведомство в своем официальном Telegram-канале, российские бойцы поразили объекты транспортной инфраструктуры, используемые в интересах украинской армии. Совокупные суточные потери Вооруженных сил Украины в зоне СВО составили порядка 1 355 военных.

При этом ВС России уничтожили за сутки три пусковые установки HIMARS и три пусковые установки зенитного ракетного комплекса С-300, сбили четыре управляемые авиабомбы и 202 беспилотника самолетного типа.

Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов подчеркивал, что российские войска захватили и прочно удерживают стратегическую инициативу. За 2025 год российскими Вооруженными силами освобождено более 300 населенных пунктов, под наш контроль перешло более 6300 квадратных километров территории, а за все время СВО освобождено около 94 тысяч квадратных километров.

Тем временем в Госдуме предложили для достижения целей спецоперации и установления устойчивого мира на Украине переквалифицировать СВО в контртеррористическую операцию. Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов заявил, что в ответ на действия киевского режима необходимо предпринять "предельно жесткие и оперативные меры".