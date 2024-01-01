Герой России Муслим Муслимов погиб в зоне СВО

Герой России Муслим Муслимов погиб в зоне специальной военной операции. Об этом рассказал в понедельник, 2 февраля, глава Дагестана Сергей Меликов, ссылаясь на полученные с передовой данные.

Как напомнил Меликов в своем Telegram-канале, Муслим Муслимов служил в 74-й мотострелковой бригаде и с первых месяцев спецоперации находился на передовой, пройдя путь от солдата до офицера. Глава Дагестана подчеркнул его ответственность за тех, кто рядом. Муслима уважали сослуживцы, ему доверяли боевые братья — все, кто его знал, говорят о погибшем только добрые слова.

В 2024 году за один из своих подвигов Муслим был удостоен звания Героя России. За время службы дагестанец установил боевой рекорд: его мотострелковая рота за месяц уничтожила восемь опорных пунктов противника.

Глава Дагестана выразил соболезнования родным и близким Муслима Муслимова.

Ранее президент и верховный главнокомандующий ВС России Владимир Путин обратился со словами благодарности к бойцам, находящимся на фронте. Освобождая землю Донбасса, они ежедневно проявляют мужество и героизм, рискуют собой и служат безусловным примером служения Отечеству при выполнении боевых задач на благо России.

В Кремле между тем высказались после публикации американского аналитического центра CSIS о потерях России и Украины в ходе боевых действий. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил сильные сомнения в том, что такие доклады "можно и нужно расценивать как достоверную информацию".