В Крыму предотвращен теракт. Подробности

В Крыму предотвращён теракт. ФСБ задержала местного жителя, который выполнял задание украинских спецслужб. Куратор притворился сотрудником органов безопасности, и поручил шпионить за настоящими правоохранителями. Но и это было всего лишь прикрытие. Новоиспечённого агента террорист снабдил не прослушивающим устройством, а бомбой.

Видео с камер наблюдения. Мужчина уверенной походкой посещает здание управления ФСБ в Крыму. В сумке – замаскированное под аудиоколонку взрывное устройство осколочно-фугасного действия, о котором житель полуострова ничего не знает. Уже после задержания ему покажут килограмм взрывчатого вещества иностранного производства, электродетонатор и поражающие элементы.

Мужчину использовали в темную. Известно, что представитель сил специальных операций Вооруженных сил Украины связался с жителем полуострова в мессенджере. Представился сотрудником ФСБ и предложил поступить на службу. В качестве проверочного задания нужно было помочь выявить "кротов" – информаторов противника в административном здании крымского управления. За операцию даже обещали награду.

Организатор преступления - старший лейтенант Иван Кринов – сотрудник отдельной группы "Юг" Сил специальных операций ВСУ. Уроженец Краматорска Кринов сейчас проживает с семьей в Одессе. Против него Следственным комитетом России возбуждено уголовное по трем статьям. Фигурант будет объявлен в международный розыск.

Ранее он уже пытался организовать аналогичный теракт в Крыму, попросив жительницу Волгоградской области передать сотрудникам ФСБ икону со взрывчаткой.

ФСБ напоминает, что сотрудники силовых ведомств никогда не используют звонки по телефону или интернет-мессенджеры для связи с гражданами. А спецслужбы, полиция и следователи не предлагают участвовать в оперативной работе.

Легкие деньги, награды или счастливая жизнь за границей – украинские спецслужбы всегда обещают своим агентам золотые горы. Но на деле завербованные диверсанты в лучшем случае получают большие тюремные сроки. В худшем – их используют в качестве смертников. Киев никогда не отличался платежеспособностью и вовсе не желает оставлять свидетелей своих преступлений.