Собянин объявил о завершении строительства прямого хода Южной рокады

Сегодня мэр Москвы Сергей Собянин открыл последний участок Южной рокады. Это почти 40 километров пути. Новая трасса разгрузит Третье транспортное кольцо и МКАД, а также улучшит связку с Московским скоростным диаметром. В целом новые транспортные возможности получили жители сразу четырёх округов.

Эта дорога соединит южные районы Москвы. Теперь не нужно стоять на светофорах и пробираться через жилые районы - автомобили едут над городскими улицами по путепроводам.

Новый участок Южной рокады длиной 2,5 километра проходит от улицы Каспийской до 1-го Котляковского переулка. Здесь построили три путепровода, а также обеспечили боковые проезды вдоль Кантемировской улицы. Реконструировали прилегающие дороги, а для пешеходов возвели подземный переход. Для комфорта жителей вдоль дороги установили защитные экраны. Сегодня движение по новой дороге открыл мэр Москвы Сергей Собянин.

"Запускаем очень ответственный, важный участок. Это последний участок Южной рокады, который дает прямой ход от Капотни до Рублевки. В целом – 40 км пути. Соединяет четыре административных округа Москвы. В целом улучшает движение в городе, разгружает Третье транспортное кольцо, МКАД", – сказал Собянин.

Этот участок строили несколько лет, в несколько этапов. В процессе сталкивались со множеством трудностей, поскольку вокруг - действующая проезжая часть.

"У нас самый трудный этап строительства, было сооружение искусственных сооружений через Пролетарский проспект, так как монтаж осуществлялся над действующим движением. Возводились временные конструкции", - отметил Артур Котельников, заместитель генерального директора по производству инженерно-строительной компании.

Новый участок Южной рокады улучшит транспортную доступность районов Царицыно, Москворечье-Сабурово и Северное-Чертаново. Время в пути на этом участке сократится с 50 до 35 минут. А еще - снизит нагрузку на МКАД.

"Движение по данному участку улучшит транспортное сообщение между районами Царицыно и Москворечье-Сабурово, также за счет перераспределения потока движения значительно снизится нагрузка на улицу Кантемировская, что в свою очередь позволит сократить время движения в пути, а также снизить количество дорожных заторов", - сообщил Евгений Ельмов, заместитель генерального директора инженерно-строительной компании.

Южная рокада - четвертая новая трасса в Москве, наряду с Московским скоростным диаметром и Северо-Западной хордой. Теперь поездки по городу стали быстрее и безопаснее для миллионов автомобилистов.