Столичные волонтеры отправили в Курск и Донецк более 11 тонн гумпомощи

Более 11 тонн гуманитарной помощи отправили столичные волонтеры в Курск и Донецк. В фуру загрузили коробки с надписью "Москва помогает".

Именно благодаря этому проекту и удалось собрать такое внушительное количество гуманитарного груза. На протяжении всех каникул желающие приносили в специальные пункты одежду, продукты, гигиенические принадлежности для жителей новых и приграничных регионов.

Не забыли и о новогодних подарках. Чтобы поздравить с прошедшими праздниками тех, кто в этом очень нуждается.