В московских школах проходят практикумы по подготовке выпускников к ЕГЭ

Узнать лучше механику экзамена, углубиться в нужный предмет и, самое главное, обрести уверенность в собственных знаниях. В этом московским школьникам помогут практикумы по подготовке к ЕГЭ. Об их старте объявила вице-мэр Анастасия Ракова. Полезны занятия будут не только ученикам, но и педагогам.

Сосредоточены не только формулах, но и на понимании процессов. Ученики 11 класса повторяют основные реакции и сразу разбирают, как результат применим к экзаменационным заданиям. Сегодня в московских школах стартовали специальные практикумы для выпускников.

Практикумы по подготовке к ЕГЭ в столичных школах проходят четвёртый год, и это уже не эксперимент, а новый стандарт подготовки. С февраля у будущих выпускников меняется расписание - изучение программы по большинству непрофильных предметов завершено. И теперь минимум 40% их учебного времени занимает интенсивная практика по подготовке к ЕГЭ. Занятия проходят в небольших группах, на которые учеников разделили не по буквам класса, а по уровню знаний.

"Более сильным группам уже можно приступать к отработке навыков умения второй части, где необходимо более глубокий теоретический материал и больше практикуму. Если ребята все-таки выбрали профиль, но у них уровень чуть пониже, соответственно, им разделение на группы позволяет отработать вначале первую часть, что дает нам хорошие, неплохие баллы, скажем так, 60+. И, соответственно, уже затем перейти на вторую часть", - рассказала Валентина Ботова, учитель математики школы № 1329 г. Москвы.

Новинка этого года — онлайн-курсы для самих учителей в библиотеке МЭШ. Педагоги глубже изучают механику ЕГЭ и методы преподавания сложных тем.

"Это учителя, которые, во-первых, показали результатами детей свои достижения. Во-вторых, они сами сдавали ЕГЭ и комплексную диагностику в Московском центре качества образования, и могут работать по подготовке к ЕГЭ только учителя высокого экспертного уровня", - отметила Вероника Бурмакина, директор школы № 1329.

Важная часть подготовки — психологическая. С детьми будут работать психологи, которые расскажут, как справиться со стрессом и эффективно распределять время. Эффективность системы уже оценили по итогам прошлых лет. Школьники приходят на экзамен более уверенными, и по ряду предметов выросло число "стобалльников". А ещё практикумы сняли часть нагрузки с семейных бюджетов, ведь необходимость в репетиторах для многих отпала.

Основной период сдачи единых госэкзаменов теперь начинается не в мае, как это было в прошлом году, а с 1 июня. А значит, у выпускников будет чуть больше времени на подготовку.