В домодедовскую больницу привезли пациента с подозрением на оспу обезьян

Ещё одного пациента с подозрением на заболевание оспой обезьян госпитализировали в Подмосковье. Роспотребнадзор начал эпидемиологическое расследование.

В больницу Домодедова привезли 50-летнего мужчину с симптомами опасного вируса. Состояние пациента оценивается как средней тяжести. Возможно, он контактировал с другим заболевшим, которого около пяти дней назад привезли в клинику Одинцова характерными симптомами: высыпаниями на лице и высокой температурой.

Сейчас специалисты выявляют и направляют на проверку тех, кто мог контактировать с заболевшими, чтобы не допустить распространения инфекции.