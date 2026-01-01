В Совфеде предупредили о планах Запада по вмешательству в выборы в Госдуму

Западные страны готовятся к вмешательству в выборы в Государственную думу, запланированные на сентябрь 2026 года. Об этом рассказал в понедельник, 2 февраля, председатель комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Владимир Джабаров.

Как уточнил сенатор, для попыток вмешательства в избирательные процессы Запад все активнее задействует БДИПЧ ОБСЕ — эта структура является инструментом для попыток дискредитации избирательных систем и подрыва легитимности итогов голосования.

Запад и украинские спецслужбы, а также "наши недоброжелатели внутри страны" уже готовятся к вмешательству в выборы в Госдуму, цитирует Джабарова РИА Новости.

При этом член российского Центризбиркома Игорь Борисов заявил, что ЦИК не планирует вводить ограничения на открытые избирательные процедуры и наблюдение за выборами, включая международное, несмотря на ожидаемые попытки внешнего вмешательства в предстоящую кампанию.

Ранее глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев предупреждал, что "к традиционным акциям по дискредитации избирательных списков "Единой России" недавно добавилась новая инициатива: планируется масштабная кампания против кандидатов из числа участников СВО". Воплощать этот план в жизнь должны будут иностранные агенты.