В Кремле объяснили перенос переговоров в Абу-Даби

Переговоры с участием делегаций России, Украины и США и по украинскому урегулированию в Абу-Даби перенесли, так как потребовалась стыковка графиков.

Второй раунд планировалось провести 1 февраля в Абу-Даби, но они не состоялись. Первая встреча прошла неделю назад.

"Сейчас среда-четверг, действительно, вот этот второй раунд состоится. Он состоится в Абу-Даби, это мы можем подтвердить", - заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков (цитата по ТАСС).

Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что новый раунд переговоров состоится 4 и 5 февраля.