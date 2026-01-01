Россия задумалась над привлечением трудовых мигрантов из Афганистана

Россия и Афганистан проводят переговоры по привлечению афганских трудовых мигрантов. Об этом рассказал в понедельник, 2 февраля, посол исламского эмирата в Москве Гуль Хасан.

Как отметил дипломат, по вопросу трудовой миграции в Россию между двумя странами уже состоялись переговоры и "есть основания рассчитывать на достижение положительных результатов".

Гуль Хасан назвал Афганистан страной с молодым населением, подчеркнув, что ее правительство "прилагает усилия для направления квалифицированных и профессиональных кадров в те государства, где существует потребность в рабочей силе", сообщает ТАСС.

Ранее спецпредставитель российского президента по связям с международными организациями в области устойчивого развития Борис Титов рассказал, что в 2026 году в Россию могут приехать не менее 40 тысяч трудовых мигрантов из Индии — в нашей стране наблюдается растущий интерес к индийским специалистам.

Министерство труда России предлагало повысить на 2026 год квоту на привлечение квалифицированных рабочих из визовых стран, поскольку такую потребность заявили и подтвердили на межведомственных комиссиях работодатели из различных регионов. Однако, как правило, фактический объем въехавших в рамках квоты работников несколько ниже согласованного объема.