Младший сын Марии Мироновой на свежем фото: копия молодого отца или известного деда?

52-летняя Мария Миронова - счастливая мать сыновей.

От первого мужа, бизнесмена Игоря Удалова, она родила первенца Андрея. В этом году ему исполнится уже 34 года. А в 2019 году Мария родила второго сына, Федора. Говорят, отцом мальчика является ее четвертый муж, актер Андрей Сорока. Примечательно, что Сорока младше Мироновой на 19 лет.

Своего супруга актриса предпочитает держать в тени, а вот младшего наследника от общественности не скрывает. Так, на официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм" Мария Миронова опубликовала свежий снимок с Федором. Причем актриса предстала в максимально расслабленном виде: без укладки и без грамма косметики на лице.

В комментариях многочисленные подписчики рассыпались в комплиментах как Марии Мироновой, так и ее сыну. По мнению особо наблюдательных фанатов, маленький Федя, которому, к слову, в этом году исполнится семь лет, поразительно похож на своего именитого деда, легендарного актера Андрея Миронова. А вот другие подписчики сочли, что Федор - вылитый отец Андрей Сорока.

