Новая холодная волна накроет Москву после недолгого потепления

Температура в Москве и Московской области будет оставаться существенно ниже климатической нормы как минимум всю первую половину февраля. Об этом рассказала в понедельник, 2 февраля, главный специалист метеобюро Москвы Татьяна Позднякова.

Эксперт уточнила, что нынешние морозы окончатся в столичном регионе уже к выходным 7-8 февраля, причем в ночные часы температура подрастет до минус 12-17 градусов, в дневные — до минус 6-11 градусов.

Однако на продолжительное улучшение ситуации рассчитывать пока не приходится: в середине февраля в Москве и Подмосковье прогнозируется новая волна холода, "может быть, менее сильная".

Татьяна Позднякова допустила, что лишь "конец февраля порадует нас" относительно теплой погодой, сообщает "Ридус".

Ранее метеоролог Евгений Тишковец заявил, что аномальные морозы в столичном регионе сохранятся до пятницы, 6 февраля. Шансы на потепление в Средней полосе появятся только ближе к концу первой февральской недели — стужа отступит, температурный фон вернется в климатическое русло.

В Гидрометцентре между тем уточнили, что предпоследний, оранжевый", уровень погодной опасности в столичном регионе продлен до полуночи субботы, 7 февраля. На территории Москвы сохраняется аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха на 7–12 градусов ниже климатической нормы.