Меньшова обнародовала послание Алентовой на 40 день со дня смерти

Вера Алентова скончалась 25 декабря. Актрисе было 83 года. Трагедия произошла во время прощания с актером Анатолием Лобоцким, с которым Вера Валентиновна играла в фильме "Зависть богов". Алентова пришла на траурную церемонию, но вдруг почувствовала себя очень плохо и была экстренно госпитализирована, однако медики не смогли ее спасти.

По предварительным данным, причиной смерти звезды фильма "Москва слезам не верит" стал острый инфаркт миокарда, к которому привел тромбоз. Сказался сильный стресс, который она пережила на прощании с Лобоцким.

Похоронили актрису рядом с мужем Владимиром Меньшовым на Новодевичьем кладбище. Траурная церемония прошла 29 декабря.

С тех пор прошло 40 дней. Об этом сообщила в своем официальном телеграм-канале единственная дочь актрисы Юлия Меньшова. Также она опубликовала отрывок из мемуаров Веры Алентовой "Все не случайно". В нем актриса словно бы подводит итог своей жизни.

"Жизнь была ко мне добра. Люди почти всегда поворачивались ко мне самой лучшей своей стороной, совершенно бескорыстной. Это лишь подтверждало мое убеждение, внушенное еще мамой в детстве, что хороших людей на свете больше, чем плохих. И что Добро, как в детской сказке, обязательно победит Зло! И что Зло обязательно будет наказано", - отметила Алентова.

Также она напомнила, что всю жизнь прожила с одним мужем, режиссером Владимиром Меньшовым, для которого была музой. "Однажды он сказал мне: знаешь, мне скучно и неинтересно снимать фильмы без тебя! Это необъяснимое единение в творчестве дорогого стоит. Такие теплые, бесценные слова для меня", - призналась актриса. Она выразила благодарность ему за долгую совместную жизнь.

Также Вера Алентова отметила рождение дочери Юлии: "Рождение ребенка наполняет женщину особой гордостью. Это ты дала миру новую жизнь, возможно, гениальную, и мир ждут новые открытия!".

А еще у актрисы двое внуков, благодаря которым у нее появилась"чудесная возможность снова увидеть мир их чистыми, ясными глазами, пока они малы, и с их непримиримостью со всем сущим на земле, когда они подрастают. И вспомнить себя в этом возрасте".

"Я прожила интересную, насыщенную разными событиями жизнь", - заключила Вера Алентова.

