Бельгия собирается арендовать тюрьмы за границей

Бельгия намерена арендовать тюрьмы за границей. Исправительные учреждения самого королевства переполнены. Их общая вместимость - 11 тысяч человек. При этом в прошлом году заключенных было на две с половиной тысячи больше.

Система на грани краха, признают чиновники. Резкий рост количества арестантов обеспечили мигранты. Они составляют почти половину всех взятых под стражу. В это число входят только нелегалы.

Обладатели бельгийского гражданства или долгосрочного вида на жительство не учитываются. В качестве возможных вариантов рассматривают тюрьмы в Эстонии, Албании и Косове. В правительстве Бельгии подчеркивают, что собираются и дальше инвестировать в программы интеграции иностранцев, в том числе отбывших наказание.