Проволочки и проблемы в проведении переговоров по мирному урегулированию конфликта на Украине могут быть проявлением тактических приемов главы киевского режима Владимира Зеленского.

Как пишет украинское издание "Страна.ua", переносы переговоров — это "игра на публику" украинской стороны. При этом "Зеленский сам инициирует отсрочки, потому что никакого прогресса на самом деле нет".

Однако не исключен и вариант, что стороны конфликта близки к выработке реальных договоренностей о прекращении боевых действий. Тем не менее, требуется еще немного времени, чтобы согласовать детали.

Ранее начальник Главного управления Генерального штаба ВС России адмирал Игорь Костюков, который возглавляет российскую делегацию на переговорах в Абу-Даби, заявил, что атмосфера на переговорах конструктивная. Говоря об отстранении американцев от переговорного процесса, Костюков риторически поинтересовался: "А когда было легко?"

Зеленский утверждал, что определены даты следующих трехсторонних встреч в Абу-Даби: 4 и 5 февраля. В Кремле при этом напомнили, что украинское урегулирование — это сложный многовекторный процесс, по каким-то вопросам удалось приблизиться к решению, по каким-то — нет.