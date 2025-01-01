Беларусь стала главным поставщиком рыбы в Россию

Лидером по поставкам рыбы в Россию в 2025 году стала Республика Беларусь, которая не имеет выхода к морю. Об этом сообщает аналитический центр Рыбного союза, ссылаясь на статистические данные таможенных служб.

Доля Беларуси в поставках рыбной продукции на российский рынок в 2025 году составила около 16% в натуральном выражении и 11% — в стоимостном, уточняется в Telegram-канале Рыбного союза.

Преимущественно этот показатель достигнут за счет ввоза продукции из сурими (крабовые палочки), икры мойвы, слабосоленой форели, копченой рыбы, а также пресервов из сельди, ракообразных и моллюсков.

Далее среди главных поставщиков рыбы и морепродуктов в Россию в 2025 году следуют Китай. Турция, Чили и Вьетнам.

Рыбный союз поясняет, что, хотя российский рыбаки выловили в 2025 году почти 4,7 миллиона тонн рыбы, импорт рыбопродукции повышает ее доступность для населения, расширяет ассортимент и создает здоровую конкуренцию.

2 февраля премьер-министр России Михаил Мишустин отметил скоординированную работу по реализации положений Союзного договора. Политик на заседании совета министров Союзного государства подчеркнул, что между Россией и Беларусью активно развиваются торговля и инвестиционные обмены, создаются условия для стабильного устойчивого роста экономик.

До того российский президент Владимир Путин подчеркивал, что торгово-экономические связи Москвы и Минска развиваются хорошими темпами. Он напомнил, что еще с советских времен Беларусь называлась сборочным цехом СССР, поэтому "у нас есть возможность совместно, дополняя друг друга, двигаться вперед по всем этим и по некоторым другим направлениям".