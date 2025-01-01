Жители ЮАО за год собрали 1,5 тыс. тонн помощи новым регионам и участникам СВО

Москвичи из Южного административного округа столицы в 2025 году собрали для участников СВО и жителей новых территорий 1,5 тыс. тонн гуманитарной помощи, сообщила пресс-служба префектуры ЮАО.

"В каждом районе Южного административного округа работают организации, занимающиеся благотворительностью. В зону специальной военной операции в 2025 году были отправлены гуманитарные грузы самого разного назначения – от средств личной гигиены и фруктов до медикаментов, средств связи и техники. Организацией гуманитарных миссий занимались благотворительные фонды, общественные объединения и активисты. Общий объем собранной за год помощи достиг 1,5 тыс. тонн", – говорится в сообщении.

Благотворительный фонд "Это Родина моя" в районе Зябликово на денежные пожертвования закупает обмундирование и технику, в том числе квадрокоптеры и квадроциклы, средства радиосвязи, приборы ночного видения. Военным регулярно отвозят лекарства, продукты, строительные инструменты, маскировочные сети и противодроновые одеяла.

Кроме того, в районе Бирюлево Восточное в 2025 году общественные советники вместе с жителями собрали партию гуманитарного груза в 20 тонн для госпиталей и зон СВО.

"Активисты из организации "Добровольцы" отвозят гуманитарную помощь по мере формирования грузов, поездки проходят минимум раз в месяц. Так, с очередной отправкой в Луганскую Народную Республику 23 января доставили более 1 тонны яблок, 400 сладких подарочных наборов, канцелярские принадлежности и товары для творчества, а также свыше 100 комплектов настольных и развивающих игр", – приводит пресс-служба слова первого заместителя префекта ЮАО Ларисы Мартьяновой.

Пункты сбора гуманитарной помощи в районах Нагатинский Затон, Донской и Царицыно будут работать до конца февраля. Присоединиться к сбору может любой желающий. График работы: понедельник – четверг с 18:00 до 20:00, пятница – с 17:00 до 20:00, суббота – с 12:00 до 16:00, воскресенье и праздничные дни – с 12:30 до 19:30.Пункты расположены по адресам: ул. Затонная, д. 22 (каток), Загородное шоссе, вл. 2 (парк у пруда Бекет) и ул. Тимуровская, д. 32 (парк "Сосенки").